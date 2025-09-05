Messi, lacrime nella possibile ultima partita in casa con l'Argentina

Esplora tutte le offerte Sky
La "Pulce" si è commosso, acclamato dal pubblico, nell'ultima sfida giocata con Lautaro Martinez e compagni. Per il giocatore potrebbe esser stata l'ultima apparizione casalinga con la casacca della sua nazionale

Lacrime in campo per Lionel Messi per quella che potrebbe essere la sua ultima partita casalinga con la casacca della Nazionale argentina. All'Estadio Monumental di Buenos Aires, Messi ha pure siglato una doppietta contro il Venezuela nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, commuovendosi visibilmente quando è stato acclamato dal pubblico. La "pulce", accompagnata dai suoi tre figli, ha trascinato i compagni e ha emozionato tutti gli spettatori argentini. A firmare la terza rete, poi, l'interista Lautaro Martinez. Altra affermazione, infine, per il Brasile di Ancelotti. A farne le spese il Cile, piegato con un altro 3-0. Al Maracana di Rio de Janeiro gol di Estevao, dell'ex Milan Paqueta e di Bruno Guimaraes. 

 

Le qualificate sudamericane

Dopo Argentina, Brasile ed Ecuador, anche Colombia, Paraguay e Uruguay hanno ottenuto il pass per i Mondiali del 2026. Nella notte italiana, a Barranquilla, i Cafeteros hanno battuto la Bolivia per 3-0, approdando per la settima volta nella storia alla kermesse iridata. A ruota il Paraguay ha "blindato" la propria nona qualificazione ai Mondiali, ad Asuncion, con un pareggio per 0-0 contro l'Ecuador. L'Uruguay, invece, ha sconfitto il Perù per 3-0 all'Estadio Centenario di Montevideo. Rotondo successo, sempre per 3-0, anche per la già qualificata Argentina.

 

