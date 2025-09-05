Messi, lacrime nella possibile ultima partita in casa con l'Argentina

La "Pulce" si è commosso, acclamato dal pubblico, nell'ultima sfida giocata con Lautaro Martinez e compagni. Per il giocatore potrebbe esser stata l'ultima apparizione casalinga con la casacca della sua nazionale

Lacrime in campo per Lionel Messi per quella che potrebbe essere la sua ultima partita casalinga con la casacca della Nazionale argentina. All'Estadio Monumental di Buenos Aires, Messi ha pure siglato una doppietta contro il Venezuela nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, commuovendosi visibilmente quando è stato acclamato dal pubblico. La "pulce", accompagnata dai suoi tre figli, ha trascinato i compagni e ha emozionato tutti gli spettatori argentini. A firmare la terza rete, poi, l'interista Lautaro Martinez. Altra affermazione, infine, per il Brasile di Ancelotti. A farne le spese il Cile, piegato con un altro 3-0. Al Maracana di Rio de Janeiro gol di Estevao, dell'ex Milan Paqueta e di Bruno Guimaraes.