Serie C 2025-2026, ufficiali i calendari della stagione

La Serie C Sky Wifi 2025/26 è ufficialmente pronta a partire. Il primo step, quello dei calendari dei tre gironi, è stato infatti reso noto. Alla stagione regolare partecipano 60 squadre in tutto. Si parte il 24 agosto mentre l'ultima giornata della stagione, in attesa dei playoff, sarà il 26 aprile 2026. Tra le curiosità da segnalare quella che riguarda il girone A che vedrà il debutto dell'Inter U23, nella prima uscita stagionale in campo a Novara, mentre nel girone B c'è la Juventus Next Gen che inizierà da Carpi. Il girone C, infine, vedrà tra le protagoniste l'Atalanta U23, al via contro il Latina.