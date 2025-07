Confortola conquista anche il Gasherbrum I: in vetta senza ossigeno

Un’altra impresa per Marco Confortola: l’alpinista della Valfurva è riuscito a raggiungere la cima del Gasherbrum I, l’undicesima montagna più alta del pianeta con i suoi 8080 metri, situata in Pakistan. La vetta è stata raggiunta nella mattinata di domenica 21 luglio 2025, come comunicato dall’agenzia Seven Summit Treks, che ha condiviso la notizia con un post pubblicato intorno alle 11.50 ora locale. Confortola ha completato l’ascesa senza l’ausilio di ossigeno supplementare, in cordata con Asang Ngima Sherpa e Lapka Tasi Sherpa. Dopo il successo in quota, il gruppo ha avviato la discesa e l’alpinista valtellinese ha fatto sapere che nei prossimi giorni condividerà il racconto dettagliato della spedizione.