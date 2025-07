Mondiali nuoto artistico a Singapore, bronzo di Pelati nel solo libero

L'emozione dopo la medaglia

"Dedico la medaglia ai miei genitori che mi hanno sempre aiutato e sostenuto", ha detto Pelati, che quest'anno si è anche diplomato al liceo scientifico. "Sono molto emozionato perché per me è un onore vestire questi colori e portarli in acqua. Sto raggiungendo i risultati che ho sempre sognato. Ero determinato ma mai mi sarei aspettato una medaglia iridata. L'ho conquistata non per demerito degli altri ma perché ho eseguito bene l'esercizio che abbiamo preparato in questi mesi con i tecnici".