Festa scudetto Napoli, attesi 200mila tifosi per il bus dei giocatori

In programma per oggi, lunedì 26 maggio, i festeggiamenti a Napoli per la vittoria dello scudetto azzurro. Il percorso dei due pullman, che trasporteranno la squadra partenopea, partirà dal Molo Luise di Mergellina e si concluderà in piazza Vittoria. Le parole del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari: “Faccio appello a chi scenderà in piazza ad essere responsabili” ascolta articolo

È il giorno dei festeggiamenti a Napoli per la vittoria dello scudetto. I due autobus scoperti che trasporteranno i calciatori napoletani, vincitori del quarto scudetto azzurro, partiranno alle ore 15 di oggi, lunedì 26 maggio. Insieme ai giocatori ci saranno il proprietario della squadra Aurelio De Laurentiis, il mister Antonio Conte e il ballerino partenopeo Stefano De Martino. I campioni azzurri arriveranno dal mare, a bordo di un aliscafo della compagnia di navigazione Snav, Gruppo Msc, sponsor ufficiale della squadra, che li porterà al Molo Luise di Mergellina: lì ad attenderli ci saranno i pullman a due piani che li trasporteranno in giro per la città per il saluto con i tifosi. La sfilata celebrativa sarà lunga 2,5 km e si concluderà in piazza Vittoria.

Il percorso L’itinerario dei giocatori partirà dal Molo Luise di Mergellina per poi proseguire per via Caracciolo. Il passaggio dei bus sarà protetto da alte transenne anti-scavalco. I varchi di passaggio per i pedoni, presidiati dalle forze dell'ordine, saranno: piazza Vittoria, via Riviera di Chiaia, via Giordano Bruno e piazza Sannazaro. Sarà limitata anche la circolazione dei veicoli: il piano traffico prevede strade vietate alle auto da piazza Municipio a via Posillipo, compresa la Riviera di Chiaia.

Allestiti maxi-schermi Dietro ai due pullman troveranno posto circa 90mila spettatori. Tuttavia, l’affluenza prevista è di circa 200mila persone attese sul lungomare. Per gli altri tifosi che non riusciranno a trovare un posto in prima fila, sono stati allestiti 4 maxi-schermi ai margini del percorso: il più grande di 50 metri quadrati, un altro di 40 metri quadrati e due di 20 metri quadrati ciascuno che saranno posizionati in punti strategici della città. L'evento sarà inoltre trasmesso anche in diretta Tv, su Rai 2, a cura di Rai Sport.