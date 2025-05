Questa settimana i due club si sono resi protagonisti di autentiche imprese sportive, con i felsinei che hanno vinto la Coppa Italia dopo 51 anni, battendo 1-0 il Milan all'Olimpico, e i londinesi che hanno superato con identico punteggio nella finale di FA Cup il Manchester City, centrando il primo trofeo in assoluto della loro storia. Ma hanno in comune anche l'azienda che confeziona loro le divise, l'italianissima Macron il cui Ceo esulta: "Abbiamo scritto la storia"

Gemelli non tanto diversi. Non sono solo i colori sociali, il rosso e blu, ad accomunare infatti Bologna e Crystal Palace. Questa settimana i due club si sono resi protagonisti di autentiche imprese sportive, con i felsinei che hanno vinto la Coppa Italia dopo 51 anni, battendo 1-0 il Milan all'Olimpico, e i londinesi che hanno superato con identico punteggio nella finale di FA Cup il Manchester City, centrando il primo trofeo in assoluto della loro storia. Ma Bologna e Crystal Palace hanno in comune anche lo sponsor tecnico, l'italianissima Macron che da anni veste le due compagini. Un cammino che parte da lontano e che lontano vuole arrivare seconde le parole del Ceo dell'azienda Gianluca Pavanello.

“Macron continua a scrivere la storia” - ha dichiarato Pavanello - “Dopo aver vinto la Coppa Italia con il Bologna, che mancava da 51 anni, conquistiamo la FA Cup con il Crystal Palace, il primo trofeo nella storia del club! Una gioia immensa e un orgoglio difficile da descrivere. Il nostro percorso è profondamente intrecciato con quello di questi due club straordinari. Insieme a loro – e a tutte le nazionali e i club con cui siamo orgogliosi di collaborare – stiamo costruendo un brand con la visione, l’ambizione e la forza per distinguersi tra i migliori al mondo. Questa settimana, i nostri cuori battono più forti che mai, 100% rosso e blu”.

Colori che portano bene evidentemente, tanto all'azienda di sportswear quanto a chi ne indossa le divise, specie in coppa. Per avere la contro prova basterà attendere il Basilea (altro club rossoblù), che ha già vinto il campionato svizzero, ma proverà a mettere in bacheca anche la Coppa Svizzera per la 14ma volta.