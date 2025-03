Europei atletica indoor, Mattia Furlani argento nel salto in lungo

Prima medaglia per l'Italia nella competizione continentale in Olanda: l'azzurro ha saltato la misura di 8 metri e 12. Oro per il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, che ha superato Furlani di un solo centimetro, con 8,13. Bronzo allo spagnolo Lester Lescay, sempre con la misura di 8,12, ma con una peggiore serie di salti

L'azzurro Mattia Furlani conquista l'argento nel salto in lungo agli Europei indoor di Apeldoorn, in Olanda. Prima medaglia per l'Italia nella competizione continentale. Sulla pedana dell'Omnisport Stadium, l'azzurro ha saltato la misura di 8 metri e 12. Oro, un po' a sorpresa, per il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, che ha superato Furlani di un solo centimetro, con 8,13. Bronzo allo spagnolo Lester Lescay, sempre con la misura di 8,12, ma con una peggiore serie di salti