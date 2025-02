Mondiali di sci, Brignone trionfa a Saalbach: oro nel gigante

Dopo una gara strepitosa e con il miglior tempo in entrambe le manche, l'azzurra ha vinto con il tempo totale di 2.22.71. Nessuna altra azzurra in classifica dopo l'uscita nella prima manche di Sofia Goggia e Marta Bassino e dopo che Lara Dalla Mea, 31/o tempo nella prova iniziale, ha deciso di non partecipare alla seconda

Federica Brignone ha vinto la medaglia d'oro nello slalom gigante mondiale di Saalbach. L'azzurra si è imposta con 90 centesimi di vantaggio sulla neozelandese Alice Robinson. Bronzo alla statunitense Paula Moltzan. Dopo una gara strepitosa e con il miglior tempo in entrambe le manche, Brignone ha vinto con il tempo totale di 2.22.71. Nessuna altra azzurra in classifica dopo l'uscita nella prima manche di Sofia Goggia e Marta Bassino e dopo che Lara Dalla Mea, 31/o tempo nella prova iniziale, ha deciso di non partecipare alla seconda. Domani a Saalbach tocca allo gigante uomini con l'asso svizzero Marco Odermatt che punta alla conferma del titolo ed al suo secondo oro a questi mondiali dopo quello in superG. L'Italia con il trentino Luca De Aliprandini punta ad una medaglia, come già fece vincendo l'argento ai mondiali di Cortina. Con lui - che solitamente ama piste più dure e difficili di quella di Saalbach - in gara per l'Italia anche Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Giovanni Franzoni.