Pallavolo in lutto, morta Simonetta Avalle

Lutto nel mondo della pallavolo. E’ morta per un arresto cardiaco a 74 anni Simonetta Avalle, storica allenatrice di Roma, cinquant'anni di carriera dedicata alla pallavolo. E’ stata la prima donna ad allenare in A1. Ha portata la squadra della Roma nella massima serie del campionato femminile vincendo anche una Coppa Cev nel 1993. Poi durante la sua carriera ha allenato anche Arzano, Firenze e Reggio Calabria.

Prima donna allenatrice in A1

Dalla laurea in Lettere e Filosofia ai campi da pallavolo. Simonetta ha iniziato ad allenare quasi per caso, racconta la Gazzetta dello Sport, insieme al fratello Gianni, anche lui allenatore e poi dirigente nel volley italiano, con cui poi portò avanti la società di Tor Sapienza, il quartiere dove era cresciuta. Dopo aver smesso con la serie A1 nel 2006 si è dedicata a progetti di settori giovanili come il VolleyRò, il VolleyFriends e per anni è stata selezionatore del Lazio per il Trofeo delle Regioni.