Il re delle freccette ha 17 anni, Littler vince il Mondiale a Londra

Un anno dopo la sconfitta in finale nello scorso mondiale, il giovane prodigio ha battuto 7-3 il rivale van Gerwen. "Non ci posso credere, abbiamo giocato entrambi così bene”, ha detto Littler al termine della gara

Ha solo 17 anni il nuovo campione mondiale di freccette. L'inglese Luke Littler ha raggiunto il gradino più alto del podio diventando il più giovane della storia a vincere il campionato. Un anno fa, allo scorso mondiale, Littler era stato sconfitto in finale dal connazionale Luke Humpries. Un finale ben diverso invece quello del World Darts Championship concluso ieri: nella tradizionale sede dell'Alexandra Palace il giovane campione è stato sempre in vantaggio e ha battuto 7-3 l'olandese Michael van Gerwen, già tre volte campione del mondo e che dal 2014 deteneva il primato di campione più giovane, a 24 anni.

"Luke the Nuke"

"Non ci posso credere, abbiamo giocato entrambi così bene”, ha detto Littler al termine della gara. “Tutti sognano di sollevare questo trofeo ma per farlo devi superare tante prove difficili. Ho detto prima della finale che dovevo partire subito forte stasera ed è quello che ho fatto. Michael è stato dietro di me per tutta la partita ma quando si è avvicinato sono riuscito a stare calmo e a portare a casa il trofeo". Littler, complice anche la giovane età, è entrato da subito nel cuore degli appassionati di freccette che lo hanno soprannominato “Luke the Nuke” (ovvero “La bomba atomica”) per la sua incredibile precisione davanti al bersaglio. Il suo cammino nel torneo è stato un crescendo, arrivando così alla semifinale vinta 6-1 su Stephen Bunting, anche lui tre volte campione mondiale, e poi alla finale.