Milan, Conceiçao: "Alleno una delle migliori squadre del mondo"

Questa mattina Sergio Conceiçao è stato presentato come nuovo allenatore del Milan “Perché sono venuto al Milan? Perché alleno una delle migliori squadre del mondo a livello storico” sono queste le prime parole che il nuovo allenatore ha rilasciato durante la conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale. L’ex tecnico del Porto chiarisce bene di non interessarsi delle questioni burocratiche, come le scadenze relative alle varie fasi dei programmi delle squadre, infatti, dopo il suo arrivo Conceiçao ha immediatamente messo la squadra a lavoro “Il timing del Milan non è importante. Sono arrivato ieri e ci siamo allenati, oggi c'è la presentazione per il rispetto che abbiamo per voi e per i tifosi. È stato tutto molto veloce”. Durante la conferenza stampa viene anche chiarito l’obiettivo del Milan, ovvero il quarto posto e la Supercoppa, per questo il nuovo allenatore ha le idee chiare: “Tutti vogliamo una cosa: che il Milan arrivi in Champions, e c'è già un trofeo in palio. Siamo il Milan”. Per quanto riguarda il mercato che sta per riaprirsi, Conceiçao dichiara “Voglio conoscere bene la squadra, non solo i grandi ma anche il Milan futuro. Non è giusto parlare di mercato perché non conosco bene tutti, soprattutto i giovani”.