Scontro con Singo, brutto infortunio per Donnarumma in Monaco-Psg

Un brutto infortunio in campo ha riguardato il portiere della Nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma, durante una partita del suo Paris Saint-Germain. Nel primo tempo della sfida contro il Monaco, durante una gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Ligue 1, il portiere campano ha ricevuto una tacchettatta in faccia dopo essersi scontrato con l'ex calciatore del Torino Wilfried Singo. Donnarumma, dopo il colpo, ha sbattuto la testa a terra. Una volta intervenuti i soccorsi il portiere è uscito dal campo sulle proprie gambe e con un vistoso taglio da cui è uscito molto sangue.

Dieci punti di sutura

Il portiere del Psg è stato subito medicato dallo staff medico della squadra parigina ed è stato poi accompagnato fuori dal campo quando era il 22'. Per Donnarumma sono stati necessari dieci punti di sutura sulla guancia destra, mentre ha riportato anche alcune ferite per la scarpata ricevuta in pieno volto, come rivelato da Rmc Sport. Singo, che era già ammonito, non ha ricevuto alcuna sanzione da parte dell'arbitro e Donnarumma non avrebbe per nulla apprezzato la decisione del direttore di gara, François Letexier, tanto che nei corridoi dello stadio durante l'intervallo avrebbe esposto il suo disappunto allo stesso arbitro.