Coppa Intercontinentale al Real Madrid: Pachuca battuto 3-0 in finale

Senza storia l'atto conclusivo del trofeo rinato dopo la rivoluzione del Mondiale per club. A segno tutti gli attaccanti delle Merengues: apre Mbappé, di Rodrygo il raddoppio, mentre Vinicius chiude i conti su rigore

Il Real Madrid ha vinto l'edizione 2024 della Coppa Intercontinentale battendo 3-0 i messicani del Pachuca nella finalissima giocata questa sera a Losail, in Qatar. Ad aprire le marcature per i Blancos è stato Mbappé al 37'. Nella ripresa raddoppio di Rodrygo al 53' e gol che chiude i giochi di Vinicius su rigore all'84'.

Ancelotti nella storia del Real Madrid

Con la conquista della competizione rinata sulla scia della creazione del nuovo Mondiale per club a cadenza quadriennnale, il Real di Carlo Ancelotti conquista il quinto trofeo del 2024, il secondo stagionale dopo la Supercoppa europea. È il nono Mondiale per club del Madrid nelle sue varie declinazioni, ma soprattutto è il 15esimo trofeo vinto da Ancelotti come allenatore alla Casa Blanca, più di tutti nella gloriosa storia del club madrileno.