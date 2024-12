Basket, trovato senza vita a Mosca il 32enne Janis Timma

La carriera cestistica

La carriera sportiva di Timma ha avuto i suoi picchi con la maglia della nazionale della Lettonia, indossando la quale ha disputato gli Europei del 2015 e del 2017. Nel suo curriculum, anche se marginalmente, c’è stata anche la Nba, il massimo campionato di basket americano. Ultima scelta al Draft 2013, grazie ai Memphis Grizzlies, i soli momenti di Janis Timma con una maglia dell’Nba sono stati con gli Orlando Magic, con i quali ha disputato la Summer League di tre anni fa, nel 2021. Poi, in realtà, è stato tutto un vorticoso girovagare che lo ha portato prima in Spagna al Baskonia, poi in Grecia all’Olympiacos e quindi proprio in Russia, al Khimki, per due stagioni. Senza grandi squilli ha giocato anche tra Portorico, la Turchia e ancora in Spagna, con il Monbus Obradoiro di Santiago de Compostela.