Abu Dhabi, la stella Nba Jaylen Brown indossa abiti made in Italy

Jaylen Brown ambasciatore del Made in Italy nel mondo arabo. La stella dei Celtics e dell’Nba (fresco di nomina come “giocatore NBA più interessante” per il TIME Magazine, da Abu Dhabi (dove si sono giocate delle sfide amichevoli contro i Nuggets) ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti in cui indossa capi Macron, azienda sportiva con sede nel Bolognese. Lo stesso sito ufficiale NBA ha postato il video di una conferenza stampa nella quale il campione indossa capi dello stesso brand. Notizia di questi giorni l’estensione dell’accordo dell’azienda con CONCACAF e la nuova partnership con Federscherma USA.