Morto Dikembe Mutombo, All-Star e leggenda difensiva del basket Nba

L'ex centro, originario della Repubblica Democratica del Congo ma con passaporto statunitense, aveva 58 anni. La morte causata da un tumore al cervello, come annunciato dalla lega professionistica americana. Membro della Hall of Fame della pallacanestra Usa, sarà ricordato anche per il suo impegno extra campo

Il mondo del basket è in lutto: è morto, all'età di 58 anni, Dikembe Mutombo, ex cestista della Repubblica Democratica del Congo con cittadinanza statunitense, protagonista di tante stagioni in Nba. Ad annunciarlo è stata stessa lega professionistica americana con un post suoi propri profili social, precisando che il decesso è avvenuto a causa di un tumore al cervello. Considerato uno dei migliori difensori nella storia non solo della Nba, ma dell'intera pallacanestro, Mutombo è stato nominato per quattro volte difensore dell'anno, ha giocato otto volte l'All-Star Game e fa parte della Hall of Fame della pallacanestro Usa.