F1, Gp Abu Dhabi: pole a Norris, poi Piastri. Leclerc partirà ultimo

Doppietta McLaren nelle ultime qualifiche della stagione a Yas Marina. La gara è domenica alle 14, in diretta su Sky: si deciderà il titolo Costruttori tra il team di Maranello e quello di Woking. Sainz tiene vive le speranze. A Leclerc cancellato il tempo nel Q2: deve scontare anche una penalità di 10 posizioni in griglia e scatterà dall’ultimo posto

A conquistare l’ultima pole position della stagione di Formula 1 è Lando Norris: domenica, alle 14, partirà dalla prima posizione nel Gran premio di Abu Dhabi (in diretta su Sky). A Yas Marina, dietro di lui si è piazzato il compagno di scuderia Oscar Piastri: la prima fila, quindi, sarà tutta McLaren. Terzo posto per il ferrarista Carlos Sainz, mentre Charles Leclerc partirà dall’ultima posizione.

A Leclerc cancellato il tempo nel Q2

A Leclerc è stato cancellato il miglior tempo nel Q2 per track limits. Aggiungendo anche la penalità di 10 posizioni per cambio della batteria, il monegasco in gara partirà dall’ultima posizione.

Il Mondiale costruttori

Se Max Verstappen è già stato eletto campione del mondo per il quarto anno consecutivo, l’ultimo Gp della stagione deve assegnare il titolo Costruttori. In corsa ci sono il team di Maranello e quello di Woking. Dopo le qualifiche, la McLaren - che ha un vantaggio di 21 punti - sembra essere favorita, ma a tenere alte le speranze dei ferraristi c’è il terzo posto in griglia conquistato da Sainz e la fiducia in una rimonta di Leclerc.