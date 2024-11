Milano Cortina 2026, Allianz presenterà viaggio Fiamma paralimpica

Il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - ad un anno esatto dall’accensione della Fiamma a Olimpia - ha svelato oggi a Verona i percorsi della Fiamma Olimpica e di quella Paralimpica , per un viaggio che vorrà accendere l’emozione e la passione sportiva degli italiani al passaggio dei tedofori in tutti i territori e nelle comunità della Penisola coinvolti. Allianz Italia sarà il Presenting Partner del viaggio della Fiamma Paralimpica, che verrà accesa in Inghilterra a Stoke Mandeville il 24 febbraio 2026 e percorrerà 2mila chilometri in 11 giorni.

Il viaggio

La Fiamma Paralimpica verrà accesa il 24 febbraio 2026 nello storico luogo di nascita dello sport Paralimpico, Stoke Mandeville in Inghilterra, e percorrerà 2mila chilometri in 11 giorni, toccando numerose tappe e territori nei 5 Flame Festival di Milano, Torino, Trento, Bolzano e Trieste. Il 3 marzo ci sarà la Unifying Ceremony a Cortina. Il 4, 5 e 6 marzo sono i giorni della staffetta: il 4 si parte da Cortina e si arriva a Venezia, il 5 si arriva a Padova e il 6 si arriva a Verona. Dal 24 febbraio al 6 marzo 2026, giorno della Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici all’Arena di Verona, sfilerà nelle mani di 501 tedofori. Sarà sicuramente un momento che accenderà sempre più anche l’attenzione e la passione sportiva per i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

La partnership

Questa iniziativa si inserisce nella nuova campagna globale di Allianz “Power of Unity”, che mira ad affrontare la crescente polarizzazione sociale nel mondo e a rafforzare il senso di appartenenza e di unità. “Come Allianz crediamo molto nei valori rappresentati dalla Fiamma Paralimpica, simbolo non solo di sport ma anche di pace, unità, inclusività, rispetto e resilienza, valori che Allianz condivide", ha commentato Valentina Sestan, Head of Strategic CEO projects e Responsabile Partnership Olimpica e Paralimpica di Allianz S.p.A. Il Gruppo Allianz ha dato avvio alla partnership globale con i Movimenti Internazionali Olimpico e Paralimpico nel 2021 con un accordo di otto anni fino al 2028, rafforzando la partnership già in essere dal 2006 con il Movimento Paralimpico Internazionale. In questo quadro globale, in Italia Allianz ha sviluppato importanti partnership con il CONI e con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) a fianco dell’Italia Team e della Squadra Paralimpica. Dal 2020 inoltre ospita nella Torre Allianz a Milano gli uffici della Fondazione Milano-Cortina 2026, Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dal 2022 è anche Top Partner del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro.