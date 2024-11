"Un conto da 880 euro", Antonio Cassano racconta la cena da Salt Bae

Antonio Cassano, nella sua carriera da calciatore, ha spesso risolto situazioni intricate grazie al suo innegabile talento. Ma una volta appese le scarpe al chiodo, non sempre è stato possibile uscirne da campione. Come quella volta che si è trovato in difficoltà dopo esser andato a mangiare, in Grecia e con tutta la sua famiglia da Nusret Gökçe, meglio conosciuto come Salt Bae, macellaio, chef e ristoratore turco molto conosciuto sui social network per la sua iconica esibizione col sale nei suoi locali sparsi per il mondo.

La cena in Grecia

L’episodio, condito dalla verve che Cassano spesso utilizza nei suoi racconti, è emerso durante una puntata di “Viva El Futbol”, programma calcistico in streaming che “FantAntonio” conduce insieme a Lele Adani e Nicola Ventola. "Lasciamo stare Nusret. Siamo andati in Grecia e abbiamo preso 4 antipasti di carne e una carne grande per 4 da dividere". Almeno fino al conto, tutto bene. Poi, il momento più difficile da gestire. A fine pasto "è arrivato un conto di 880 euro". A quel punto l’ex calciatore di Bari, Roma e Real Madrid, inizia a vacillare. "Chiamo il cameriere e dico amico mi sa che hai sbagliato". Ma così, in realtà, non era. "Invece, lui mi rispose che quello era realmente il mio conto ed erano 220 euro a testa". Poi, "in inglese ci hanno chiesto come ci siamo trovati”, ha proseguito Cassano nel racconto, riferendo di aver risposto a quella domanda senza troppi indugi: “Benissimo, non ci verremo mai più".