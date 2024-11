Triestina, nessun provvedimento per Clotet dopo lo strattone a Krollis

Il video del tecnico della Triestina Pep Clotet, che, a bordo campo, in preda a una rabbia incontrollabile, strattona violentemente il suo giocatore Krollis che si era appena fatto espellere, ha fatto il giro del mondo. Un caso che ha lasciato però indifferente la dirigenza della squadra alabardata, che non sembra intenzionata a prendere alcun provvedimento. Ieri si è svolto un allenamento dopo un lungo faccia a faccia con il dg Alexander Menta e i giocatori, cui non è seguita alcuna comunicazione ufficiale. Il che fa presagire, come riporta il quotidiano Il Piccolo, che la società sportiva lascerà correre l'episodio, avvenuto durante la partita in casa contro la Giana Erminio. Episodio che, tuttavia, ha pregiudicato la partita, vinta dagli ospiti per 1-0. Raimonds Krollis era stato espulso dopo aver colpito con un cazzotto alla nuca un avversario che lo aveva strattonato.