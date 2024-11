Mese di grandi sfide per rugby e basket, e i CT si scambiano le maglie

Si comincia il 9 novembre a Udine dove l'Italrugby affronterà i Los Pumas dell'Argentina. Sempre la nazionale di rugby affronterà a Genova la Georgia il 17 e gli All Blacks il 23 a Torino. Per l'Italbasket, invece, le date in calendario sono il 22 e il 25 contro l'Islanda per le qualificazioni ai prossimi campionati europei del 2025

Novembre sarà un mese impegnativo per le nazionali italiane di rugby e basket. Si comincia con l'Italrugby sabato 9 novembre al Bluenergy Stadium di Udine dove tornano con un match dopo ben 15 anni (l'ultima volta era stato nel 2009 contro il Sudafrica) in cui affronteranno i Los Pumas dell'Argentina. Il loro secondo appuntamento sarà invece il 17 al Luigi Ferraris di Genova con la Georgia e poi ancora il 23 all'Allianz Stadium di Torino per la sfida con gli All Blacks.

Per l'Italbasket, invece, il mese di novembre coincide con la doppia sfida all'Islanda (prima a Reykjavìk il 22, poi a Reggio Emilia il 25), sfida che peraltro rappresenta l'occasione di chiudere positivamente il discorso della qualificazione ai prossimi campionati europei di basket in programma per il 2025 in Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia.