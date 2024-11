Serie A, Lecce-Empoli 1-1: segna Pellegri e pareggia Pierotti. VIDEO

Dopo l'1-1 di giovedì sera fra Genoa e Como, prosegue la 12esima giornata di campionato. Al Via del Mare la squadra di D'Aversa la sblocca al 33', gli avversari rispondono al 77' e poi colpiscono due traverse in due minuti

La cronaca di Lecce-Empoli (GLI HIGHLIGHTS)

Al Via del Mare padroni di casa subito pericolosi con Krstovic. Al 18' esce Banda per un problema alla caviglia. L'Empoli la sblocca al 33' con un gol di Pellegri servito da Cacace. Nel recupero del primo tempo occasione pareggio per il Lecce, ma il colpo di testa di Gaspar non inquadra la porta. Nella ripresa due chance per Krstovic, la prima è alta e la seconda viene bloccata facilmente da Falcone. Al 57' l'Empoli sfiora il raddoppio ma Cacace prende il palo. Ci prova Sansone, Vasquez respinge. Al 77' il Lecce trova il pareggio con Pierotti, poi prende due volte la traversa in due minuti, prima con Sansone e poi con Krstovic.

Il tabellino di Lecce-Empoli 1-1

Gol: 33' Pellegri (E), 77' Pierotti (L)

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert (33' st Rebic), Gaspar, Baschirotto, Gallo; Oudin (16' st Coulibaly), Ramadani (16' st Sansone), Rafia; Dorgu, Krstovic, Banda (20' pt Pierotti). All.: Gotti

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze (17' st De Sciglio), Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Haas, Maleh (35' st Ekong), Cacace (35' st Sambia); Colombo, Pellegri (23' st Solbakken). All.: D'Aversa

Ammoniti: Cacace, Pellegri, Henderson per gioco falloso.