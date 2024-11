Serie A, Genoa-Como 1-1: Vogliacco salva i liguri al 92esimo. VIDEO

Ospiti in vantaggio con Da Cunha al 17esimo, risponde Vogliacco al 93esimo e salva il Genoa. In classifica le due squadre restano appaiate al 14° posto con 10 punti

Genoa e Como pareggiano 1-1 nell'anticipo della 12/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Al vantaggio degli ospiti con Da Cunha al 17esimo risponde Vogliacco al 92esimo. In classifica le due squadre restano appaiate al 14° posto con 10 punti. (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A)

Gol: nel pt. 17' Da Cunha. Nel st 47' Vogliacco

GENOA (3-5-2): Leali, Vogliacco, Vasquez, Matturro, Sabelli (35' st Zanoli), Frendrup (26' st Pereiro), Badelj , Thorsby , Martin (1' st Miretti) (49' st Marcandalli), Ekhator (26' st Balotelli) , Pinamonti. (39 Sommariva, 99 Stolz, 8 Bohinen, 53 Kassa, 55 Accornero, 69 Ahanor, 72 Melegoni, 73 Masini). All.: Gilardino.

COMO (4-2-3-1): Reina, Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno (37' st Sala), Da Cunha (37' st Braunoder), Engelhardt, Strefezza (45' st Verdi), Paz, Fadera (45' st Iovine), Cutrone (40' st Belotti). (1 Audero, 14 Al-Tameemi, 15 Fellipe Jack, 17 Cerri, 58 Mazzaglia, 93 Barba). All.: Fabregas

Ammoniti: Martin, Kempf , Vasquez per gioco falloso, Vogliacco e Goldaniga per reciproche scorrettezze, Moreno per tocco di mano, Balotelli per proteste.