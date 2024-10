Nuova allerta meteo in Emilia-Romagna, rinviata Bologna-Milan

Dopo nemmeno una settimana a Bologna torna la paura: la previsione di nuove piogge in questi giorni, i terreni saturi e i torrenti sotterranei che continuano a spaventare fanno di nuovo alzare il livello di allarme: domani le scuole saranno chiuse e sabato non si giocherà al Dall'Ara la partita fra Bologna e Milan, prevista inizialmente per le 18. Domani l'allerta è arancione sull'Emilia centrale, ma le piogge potrebbero arrivare su un territorio già saturo di acqua e ancora alle prese con i danni provocati sabato dall'esondazione dei torrenti. Per questo, il Comune di Bologna ha optato, in via precauzionale, per la chiusura di tutte le scuole. L'Amministrazione invita inoltre le aziende e gli enti a favorire l'utilizzo dello smart working, cosa che faranno anche Comune e Città metropolitana tranne per il personale dei servizi essenziali.