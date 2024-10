Malore durante una partita tra amici, muore l'ex calciatore dell'Inter Luigi Rocca

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Luigi Rocca, ex centrocampista 61enne che ha vestito, tra le altre, anche la maglia dell’Inter. Rocca è venuto a mancare improvvisamente mentre stava disputando una partita amatoriale tra amici a Piacenza, la sua città natale. Colpito da un malore sul campo, è stato immediatamente soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale Guglielmo da Saliceto, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

L'esordio in serie A nel 1982

Numerosi i messaggi di cordoglio sono arrivati alla famiglia, tra cui quello del Piacenza Calcio, che ha espresso la sua vicinanza con un comunicato ufficiale. Luigi Rocca era nato a Coli e aveva iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili dell'Inter, debuttando in Coppa Uefa il 30 settembre 1981 contro l'Adanaspor, subentrando a Lele Oriali. Il suo esordio in Serie A è arrivato l’anno successivo, il 16 maggio 1982, nella vittoria dell’Inter contro l'Avellino. Nel corso della sua carriera, ha giocato anche con club come la Sanremese, la Casertana e il Piacenza. Successivamente, aveva intrapreso una carriera da allenatore, guidando le giovanili del Piacenza e diverse squadre dilettantistiche, come Fanfulla, Fiorenzuola e Codogno.

La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo calcistico, dove era apprezzato non solo per le sue doti sportive, ma anche per il suo impegno come tecnico e formatore delle nuove generazioni.