Finale Coppa America 2024, il calendario di tutte le regate

Sarà Britannia la challenger, cioè la sfidante, di Emirates Team New Zealand (l’imbarcazione campione in carica) che si terrà dal 12 al 20 ottobre sempre a Barcellona. Si parte sabato 12 ottobre con le prime due. Tutto in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW

Luna Rossa ha perso la finale di Louis Vuitton Cup contro Ineos Britannia, che era cominciata il 26 settembre e in cui si gareggiava al meglio delle 13 regate, cioè vinceva chi arrivava per prima a 7. Il risultato finale è stato di 7-4 per Britannia. La Louis Vuitton Cup è il torneo che decide chi sfiderà i campioni in carica della Coppa America, la più antica e importante competizione velica al mondo. Sarà quindi Britannia la challenger, cioè la sfidante, di Emirates Team New Zealand (l’imbarcazione campione in carica) nella Coppa America, che si terrà dal 12 al 20 ottobre sempre a Barcellona. Si parte sabato 12 ottobre con le prime due. Tutto in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW.

Due giorni all'inizio della finalissima

Con il successo contro Luna Rossa e la conquista della Louis Vuitton Cup, Britannia torna a giocarsi la finale di America's Cup dopo 60 anni. La finale sarà contro i campioni in carica del New Zealand sempre al meglio delle 13 regate. Dopo la regata che ha portato la barca inglese al successo per 7-4, su Luna Rossa, Britannia ha avuto meno di una settimana di tempo per poter preparare la finalissima.