Luna Rossa, sconfitta decisiva: Ineos vince 7-4 la Louis Vuitton Cup

Nelle acque di Barcellona l'equipaggio britannico sfrutta il primo match point a sua disposizione e ora potrà contendere l' America's Cup ai detentori di Team New Zealand

Luna Rossa è stata sconfitta nell'11esima regata della finale della Louis Vuitton Cup, concedendo a Ineos Britannia il punto decisivo del 7-4 che vale la vittoria del trofeo. Saranno, dunque, gli inglesi a contendere l' America's Cup ai detentori di Team New Zealand, riportando un equipaggio di Sua Maestà in finale dopo ben 60 anni. Sarà Ben Ainslie a sfidare i neozelandesi da sabato 12 ottobre per la Coppa delle 100 ghinee. Luna Rossa abdica con onore contro un avversario che, alla lunga si è dimostrato molto forte, vincendo la serie 7-4: decisive le ultime tre vittorie consecutive