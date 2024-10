Louis Vuitton Cup, Luna Rossa ko: Ineos conduce adesso 6-4

Doppia sconfitta oggi per l'equipaggio italiano, con Britannia che si è portata adesso nettamente avanti. Ineos conduce con due punti di vantaggio, ad uno solo dalla vittoria finale. Domani è prevista una pausa, venerdì sono in programma le regate 11 e, se necessario, la 12. Sabato 5 ottobre la possibile regata decisiva in caso di rimonta di Luna Rossa

Nella finale di Louis Vuitton Cup, dopo l'equilibrio dei giorni scorsi, c'è un equipaggio che stacca decisamente l'altro. Si tratta di Britannia che vince anche la decima regata, dopo aver conquistato la nona nella giornata di oggi, piazzando il break nella competizione. Luna Rossa cede di soli 8'' in una prova, la decima appunto, comunque piuttosto equilibrata. Gli inglesi di Ineos dunque portano a casa i primi due match-point, in vista delle regate 11 e 12 in programma venerdì.

La nona regata

Sconfitta per Luna Rossa anche nella nona regata della finale della Louis Vuitton Cup. Con la precedente vittoria Ineos Britannia si era portata sul 5-4. In quella circostanza non è stata decisiva la partenza ma piuttosto una spanciata che ha fatto perdere contatto alla barca italiana. Variabile del mare mosso davvero decisiva, così come un fiocco probabilmente troppo piccolo per le condizioni di vento. Luna Rossa ha pagato 23 secondi al traguardo.