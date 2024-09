Moto Gp, qualifiche Gp Indonesia: pole per Martin. Bezzecchi secondo

Il leader del mondiale, in sella alla sua Ducati Pramac, ha raggiunto il nuovo primato della pista con oltre mezzo secondo di vantaggio su Marco Bezzecchi, scivolato nel finale. Marc Marquez, caduto due volte, partirà dal 12 posto in griglia

Jorge Martin si aggiudica la pole position con distacchi netti dai principali contendenti sul circuito di Mandalika, sede del GP di Indonesia della MotoGP. In 1.29.088 il leader del mondiale, sulla Ducati Pramac, fa segnare il nuovo primato della pista, con oltre mezzo secondo di vantaggio su Marco Bezzecchi che, in sella alla Ducati VR46, è scivolato nel finale. Pari a 0.535 il distacco. In prima fila, terzo, Pedro Acosta con la GasGas a 0.583 secondi da Martin. Ad aprire la seconda fila Francesco Bagnaia con la sua Ducati ufficiale, a 0.657 dalla vetta che ha preceduto il compagno Enea Bastianini (+0.704), penalizzato da una caduta. Marc Marquez, caduto due volte. Per lui un solo giro cronometrato, per cui partirà dal 12 posto in griglia.