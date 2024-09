MotoGP, Bastianini vince il GP dell'Emilia Romagna. Caduto Bagnaia

Enea Bastianini ha trionfato a Misano nel GP dell'Emilia Romagna, precedendo Jorge Martin sul traguardo. A completare il podio e la tripletta Ducati è arrivato poi il terzo posto di Marc Marquez. Fuori gioco Francesco Bagnaia, caduto quando era in terza posizione mentre inseguiva i piloti di testa, a 7 giri dal termine della corsa. Il pilota italiano ha così perso punti importanti nella classifica generale. Con la vittoria odierna Bastianini conquista il 100esimo Gp per la Ducati a Misano in Moto Gp che ottiene aritmeticamente il titolo costruttori.

La gara

La gara ha vissuto il vero sussulto proprio dopo la caduta di Bagnaia sul finale di corsa. Poi Bastianini ha passato Martin all'ultimo giro in un finale thrilling, rosicchiando punti preziosi allo stesso leader del mondiale. Quarto si piazza Bezzecchi e quinto Morbidelli, poi Vinales, Quartararo, A. Espargaro, Alex Marquez e decimo Oliveira. Scivolate oltre che per Bagnaia anche per Binder e Acosta, con il pilota Ducati che si trova nella classifica del Mondiale a -24 dallo spagnolo Martin.