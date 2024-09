Lutto per Sinner, è morta la zia Margith a cui aveva dedicato Us Open

L'amata zia del numero uno del tennis mondiale, sorella della madre di Jannik, era malata da tempo. La dedica e le parole del campione italiano alla premiazione di Flughing Meadows lo scorso 8 settembre non lasciavano molto speranze: "Voglio dedicare il titolo a mia zia, non sta bene e non so quanto ancora sarà nella mia vita. Auguro a tutti la salute"

Lutto per l'azzurro Jannik Sinner. L'amatissima zia a cui il n.1 del tennis mondiale aveva dedicato la vittoria dello US Open è morta a 56 anni, come comunicato dalla famiglia in un necrologio. Margith Rauchegger, sorella della madre di Jannik, Siglinde, stava male da tempo e le parole pronunciate dal 23enne altoatesino appena dopo aver battuto Taylor Fritz nella finale di Flughing Meadows lo scorso 8 settembre non lasciavano molto speranze: "Voglio dedicare il titolo a mia zia, non sta bene e non so quanto ancora sarà nella mia vita. Auguro a tutti la salute".