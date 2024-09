Morto Totò Schillaci, calcio in lutto per addio all'eroe di Italia 90

Non ce l'ha fatta Totò Schillaci a vincere la sua ultima partita, quella più importante. L'ex attaccante della Nazionale, oltre che di Inter e Juventus, è morto a 59 anni, dopo che negli ultimi giorni le sue condizioni si erano drammaticamente aggravate a seguito del tumore al colon per il quale aveva già subito due interventi. Schillaci si è spento alle 9.55 all'ospedale Civico di Palermo, dov'era ricoverato. "La Direzione e il personale sono vicini alla famiglia nel ricordo anche dell'affetto di cui ha sempre goduto il grande campione", ha fatto sapere la direzione sanitaria. "Con la prematura scomparsa di Totò Schillaci, la città piange la perdita del calciatore palermitano più rappresentativo della storia a livello mondiale", ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla . "Una popolarità che, però, non ha mai cambiato Schillaci, il quale ha sempre mantenuto un animo gentile, umile e disponibile. Per l'Italia gli occhi e i gol di Schillaci hanno rappresentato il simbolo delle notti magiche dei Mondiali del 90, ma per Palermo hanno significato molto di più, l'esempio di riscatto di un figlio di questa città che stava attraversando anni difficili". "Per queste ragioni", ha aggiunto, "di concerto con i familiari, l'amministrazione comunale, per rendere il giusto tributo a Schillaci, ha voluto mettere a disposizione lo sadio Barbera per l'allestimento della camera ardente".