Totò Schillaci migliora, la famiglia: "Lotta con tutte le sue forze"

Sport

Italia '90, Totò Schillaci: 30 anni fa iniziavano le sue Notti magiche

Dal gol nel match d’esordio contro l’Austria a quello nella finale per il terzo e quarto posto contro l’Inghilterra: l’attaccante palermitano diventò l’eroe inaspettato di una nazionale partita per vincere quella Coppa del mondo giocata in casa e poi arrivata sul gradino più basso del podio. I suoi occhi “spiritati” e le sue sei reti in sette partite sono rimasti comunque nella memoria di tutti i tifosi italiani

Il 9 giugno 1990, con l’esordio nel Mondiale di casa dell’Italia iniziava anche la leggenda di Totò Schillaci. Tutt’oggi l’attaccante palermitano è ricordato più per quell’avventura in azzurro che per i suoi trascorsi tra Messina, Juventus e Inter. Per lui, nella competizione, furono sei le reti in sette partite. Gol che, però, non portarono agli azzurri la tanto sognata coppa

L'esordio dell'Italia fu il 9 giugno all'Olimpico di Roma contro l’Austria. Il match era fermo sullo 0-0 quando il Ct Vicini richiamò in panchina Andrea Carnevale e mandò in campo Totò Schillaci al 75'. Dopo appena quattro minuti segnò proprio lui l' 1-0. Il gol del palermitano regalò la prima vittoria di quel Mondiale agli Azzurri