Vela, Vuitton Cup: Luna Rossa vince ancora, American Magic ko

Il team italiano continua la sua striscia vincente nella Louis Vuitton Cup. Ha battuto l’American Magic con un distacco di 22 secondi, ottenendo la sesta vittoria su sei regate. Tornerà in acqua contro Ineos Britannia

Luna Rossa continua la sua serie di vittorie. Ancora un successo per l'imbarcazione italiana che, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, ha inaugurato la settima giornata del round robin della Louis Vuitton Cup battendo gli statunitensi di American Magic, giunti al traguardo con 22 secondi di distacco.

Sesto successo per il team italiano



L'AC75 italiano, già certo di un posto in semifinale, centra così il sesto successo su sei (unica sconfitta contro Emirates New Zealand ma ininfluente ai fini della classifica) e consolida il primo posto nella generale davanti a Ineos Britannia, che sarà la rivale dell'ultima regata in programma oggi.