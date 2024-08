F1, Antonelli pilota ufficiale Mercedes 2025 al posto di Hamilton

E' arrivata l'ufficialità: Kimi Antonelli sarà al volante della Mercedes a partire dal 2025. Il bolognese è stato il prescelto per sostituire Lewis Hamilton, che dal prossimo anno passerà alla Ferrari. L'Italia torna ad avere un pilota titolare nel Mondiale di F1. Antonelli, appena 18enne, nato a Bologna, che arriva dalla F2, il prossimo anno sarà quindi compagno di squadra di George Russell per il 2025. "È una sensazione incredibile essere annunciato come pilota ufficiale Mercedes al fianco di George per il 2025 – ha affermato Antonelli - raggiungere la Formula 1 è un sogno che ho da quando ero un ragazzino. Voglio ringraziare il team per il supporto che mi ha dato nella mia carriera e per la fiducia che ha dimostrato in me. Sto ancora imparando molto, ma mi sento pronto per questa opportunità. Mi concentrerò sul migliorare per ottenere i migliori risultati possibili per il team" ha aggiunto l'emiliano.