Formula 1, Gp Monza: orari e dove vedere la gara in tv e streaming

Gp a Monza: dove vederlo in diretta Tv e streaming



Tutto il weekend di Formula 1 a Monza, sedicesimo round del Mondiale 2024, sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW. Oggi i motori si accendono per i primi giri sui 5.793 metri dell’Autodromo di Monza. Grande attesa per la prima sessione di prove libere, prevista per le 13.30, che vedrà l’esordio di Kimi Antonelli alla guida della Mercedes. La seconda sessione avrà inizio alle 17. Sabato, alle 12.30, si terrà l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 16. Domenica, la gara partirà alle 15, con copertura in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Durante il weekend, scenderanno in pista anche le categorie F2, F3 e Porsche Supercup, con l’ultimo round della Formula 3. Le qualifiche di F3 inizieranno venerdì alle 14.55, seguite dalla Sprint race di sabato alle 9.25. Domenica, la gara prenderà il via alle 8.30, in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.



Il programma del GP a Monza live su Sky



Venerdì 30 agosto

• 9.30 F3 - Prove Libere

• 10.55: F2 - Prove Libere

• 13.15: Paddock Live

• 13.30: F1 - Prove libere 1

• 14.30: Paddock Live

• 14.55: F3 - Qualifiche

• 15.50: F2 - Qualifiche

• 16.35: Paddock Live

• 17: F1 - Prove libere 2

• 18: Paddock Live

• 18.25: Porsche Super Cup – Prove Libere

• 19.30: Paddock Live Show

• 20: conferenza stampa Team Principal (differita)



Sabato 31 agosto



• 9.25: F3 - Sprint Race

• 10.50: Porsche Super Cup - Qualifiche

• 12.15: Paddock Live

• 12.30: F1 - Prove libere 3

• 13.30: Paddock Live

• 14.10: F2 - Sprint Race

• 15.15 Warm Up

• 15.30: Paddock Live

• 16: F1 - Qualifiche

• 17.15: Paddock Live

• 17.45: Paddock Live Show



Domenica 1° settembre



• 8.30: F3 - Gara

• 10: F2 - Gara

• 12: Porsche Super Cup - Gara

• 13.30: Paddock Live

• 15: F1 - Gara

• 17: Paddock Live

• 17.30: Debriefing

• 18.15: Race Anatomy



