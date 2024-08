Formula 1, GP Olanda: vince Norris. Leclerc in terza posizione

Il pilota della McLaren si aggiudica il 15esimo Gp di questa stagione, conquistando così il suo secondo successo in Formula 1. Alle sue spalle e per distacco arriva la Red Bull di Verstappen, quindi terzo gradino del podio per la Ferrari di Leclerc. Verstappen resta leader della classifica generale

Lando Norris su McLaren trionfa nel Gp d’Olanda, il quindicesimo GP della stagione di F1. In seconda posizione arriva l'idolo di casa, Max Verstappen davanti alla prima delle Ferrari, quella di Charles Leclerc. Sul circuito di Zandvoort, poi, quarto posto per Piastri e quinto per l'altra Ferrari, quella di Carlos Sainz. Per Norris si tratta della seconda vittoria in carriera. Verstappen resta leader della classifica generale

La gara

Dunque, proprio in quella che è la "casa" di Verstappen, tre vittorie su tre per il pilota della Red Bull da quando la gara di Zandvoort è tornata nel circuit del Mondiale - domina la McLaren di Norris, concretizzando la pole position conquistata al termine delle qualifiche di ieri. Solo secondo, così, il leader della classifica mondiale che nonostante il sorpasso al via sullo stesso Norris non riesce a tenere, davanti ai suoi tifosi, una prima posizione che avrebbe potuto coronare al meglio la duecentesima gara in carriera. Terzo e a podio Leclerc, che partendo dalla sesta posizione è riuscito a difendersi dai continui attacchi di Piastri. Quinto posto per l'altra Rossa di Carlos Sainz, che dalla decima posizione è riuscito a risalire la griglia, mettendosi dietro la Red Bull di Sergio Perez e le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, con l'Alpine di Gasly e l'Aston Martin di Alonso a chiudere la zona punti.