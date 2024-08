Formula 1, GP d'Olanda: Norris in pole position. Leclerc sesto

Il pilota britannico della McLaren partirà in testa nella 15/a prova del mondiale. Al suo fianco, in prima fila, ecco il campione del mondo Max Verstappen, mentre in seconda fila partiranno Oscar Piastri e George Russell. Sesto posto e terza fila per la Ferrari di Charles Leclerc

Lando Norris, su McLaren, ha conquistato la pole position nel Gp d'Olanda, 15/a prova del mondiale di Formula 1. Il pilota britannico avrà al suo fianco in prima fila l'idolo di casa, ovvero Max Verstappen con la Red Bull. In seconda fila partiranno Oscar Piastri su McLaren e George Russell con la Mercedes. Sesto posto e terza fila per la Ferrari di Charles Leclerc. Esclusi dalla Q3 Carlos Sainz e Lewis Hamilton, con il ferrarista che domani partirà undicesimo davanti al britannico della Mercedes sulla pista di Zandvoort. Domenica gara alle 14 live su Sky e in streaming su NOW