Calcio, Dybala fa dietrofront e resta a Roma: "Ci vediamo domenica"

L'argentino non diventerà un giocatore dell'Al-Qadsiah, squadra che milita nella Saudi Pro League. Attraverso un post sui propri social, ha chiarito l'intenzione di proseguire in giallorosso e ha dato appuntamento alla sfida con l'Empoli

Quando ormai sembrava tutto fatto, ecco il colpo di scena imprevisto. Paulo Dybala non sarà un giocatore dell'Al-Qadsiah, squadra che milita nella Saudi Pro League. L'argentino, attraverso un post sui propri social, ha chiarito l'intenzione di proseguire in giallorosso. "Grazie Roma, ci vediamo domenica" il messaggio della Joya che, con un colpo di coda, ha dato appuntamento ai tifosi per la partita con l'Empoli.