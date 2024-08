Atp Cincinnati, Sinner stasera in semifinale contro Zverev

L’azzurro numero 1 del mondo ieri ha battuto Rublev - che l’aveva eliminato ai quarti di Montreal - in rimonta (4-6, 7-5, 6-4). Oggi non prima delle 21 sfiderà il tedesco: se dovesse vincere in finale incontrerà il vincente tra Frances Tiafoe e Holger Rune

Prosegue il cammino di Jannik Sinner all’Atp di Cincinnati. Stasera, non prima delle 21, l’azzurro numero 1 del mondo sfiderà in semifinale il tedesco Alexander Zverev, che nella notte ha battuto l'americano Ben Shelton in tre set (3-6, 7-6 (7/3), 7-5). Se dovesse vincere, il tennista altoatesino in finale incontrerà il vincente tra Frances Tiafoe - qualificato grazie al ritiro di Hubert Hurkacz dopo aver vinto 6-3 il primo set - e Holger Rune, che ha avuto la meglio su Jack Draper per 6-4, 6-2.