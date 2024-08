Atp Montreal, Sinner batte Tabilo in due set e vola ai quarti

Prosegue il cammino di Jannik Sinner all’Atp di Montreal. Il tennista numero 1 al mondo ha battuto in due set (6-4, 6-3) il cileno Alejandro Tabilo e si è qualificato per i quarti dove - nella notte italiana - incontrerà Andrej Rublev.

Arnaldi avanti

Approda ai quarti anche Matteo Arnaldi che contro lo spagnolo Davidovich Fokina ha perso il primo set 6-4 per poi vincere il secondo 7-6 (5-7). Nel terzo set quando l’azzurro era sul 3-0 l’avversario si è ritirato per problemi fisici. Il tennista ligure nella notte italiana affronta il giapponese Nishikori.

Cobolli eliminato da Rinderknech

Niente da fare invece per Flavio Cobolli che nella prosecuzione del match di secondo turno - interrotto giovedì dall'arrivo dell'uragano Debbie (che ha poi costretto gli organizzatori a cancellare per intero il programma di venerdì) - ha perso 6-3 6-2, in un'ora ed undici minuti di gioco complessivi, contro il francese Arthur Rinderknech, n.65 Atp arrivato dalle qualificazioni che per la prima volta raggiunge gli ottavi in un "1000".