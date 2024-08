Olimpiadi Parigi, Simone Alessio è bronzo nel taekwondo

L'azzurro ha vinto 2-0 la finalina contro l'americano Nickolas nella categoria 80 kg. Per l'Italia è la medaglia numero 34

Simone Alessio è bronzo nel taekwondo. L'azzurro ha vinto 2-0 la finalina contro l'americano Nickolas nella categoria 80 kg ai Giochi di Parigi 2024. Per l'Italia è la medaglia numero 34. L'atleta italiano è arrivato alla finale per il terzo gradino del podio dopo aver vinto il suo incontro di ripescaggio. L'atleta livornese, lo scorso anno oro mondiale, aveva iniziato la giornata battendo al primo turno il kazako Toleugali Batyrkhan. Ai quarti di finale aveva invece perso 2 a 1 contro l'iraniano Mehran Barkhordari. L'atleta di Teheran vincendo la sua semifinale ha consentito all'azzurro di entrare nel tabellone dei ripescaggi che avrebbero consentito una delle due medaglie di bronzo. Nel primo combattimento Alessio ha sconfitto per 2 a 0 l'uzbeko Jasurbek Jaysunov.