Olimpiadi Parigi, ginnastica ritmica: bronzo per Sofia Raffaeli

Storico podio olimpico per l'Italia della ginnastica ritmica. Sofia Raffaeli è medaglia di bronzo nella gara individuale ai Giochi di Parigi 2024. L'azzurra ha chiuso al terzo posto le quattro rotazioni degli attrezzi leggeri, dietro alla tedesca Darja Varfolomeev che ha conquistato l'oro e alla bulgara Borjana Kaleyn. Si tratta della prima medaglia per la ginnastica ritmica italiana a livello individuale alle Olimpiadi. Ottava Milena Baldassarri, già sesta a Tokyo 2020. (OLIMPIADI PARIGI 2024, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).