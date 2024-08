Scamacca, infortunio per l'attaccante dell'Atalanta e della Nazionale

Brutta tegola per Gianluca Scamacca, per l'Atalanta e per l'Italia. Il centravanti si è infatti infortunato nella giornata di domenica, nel corso dell'amichevole contro il Parma, e dovrà sottoporsi a un intervento per rimediare alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. I tempi di recupero, secondo il protocollo del professor Mariani, vanno dai quattro ai sei mesi. Nei primi tre mesi il giocatore sarà seguito direttamente dall'equipe del professor Mariani. Scamacca è stato trasportato a Roma già questa notte.