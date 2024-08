MotoGp, Gp Silverstone: vince Bastianini. Poi Martin e Bagnaia

Enea Bastianini ha vinto il Gp di Silverstone, classe MotoGp, decima prova del Motomondiale. Dopo la gara Sprint del sabato, il pilota della Ducati ufficiale si è aggiudicato anche la corsa della domenica. A completare il podio del Gp della Gran Bretagna, Jorge Martin su Ducati Pramac e Francesco Bagnaia su Ducati ufficiale. Lo spagnolo, grazie a questo risultato, ha superato il campione del mondo Bagnaia nella classifica piloti: è a +3. Quarto posto a Silverstone per Marc Marquez su Ducati del Team Gresini, quinto per l’altro ducatista Fabio Di Giannantonio.

La gara a Silverstone

A Silverstone i piloti sono scesi in pista con livree vintage, per festeggiare i 75 anni del Motomondiale. A partire dalla pole è stato Aleix Espargaró su Aprilia, seguito da Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini su Ducati. Bastianini ha vinto ieri la gara Sprint, mentre Bagnaia è caduto. Dalla quarta piazza è scattato Jorge Martín, dalla quinta Álex Márquez, dalla sesta Brad Binder, dalla settima Marc Márquez. Poi Maverick Viñales, Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio a chiudere la top 10. Al via grande scatto di Bagnaia, che è andato al comando. Dietro di lui Bastianini, Martin e M. Marquez. Al secondo giro Martin ha superato Bastianini, andato lungo. Poco dopo Bastianini è stato superato anche da Espargaró. Fino a dieci giri dalla fine, le prime cinque posizioni sono rimaste le stesse: Bagnaia, Martin, Espargaró, Bastianini e Marc Marquez. All’undicesimo giro Bastianini si è ripreso il terzo posto. Poco dopo, Martin ha superato Bagnaia e si è portato in testa. Al 13esimo giro, anche Bastianini ha superato Bagnaia. Al 15esimo giro, Marc Marquez ha superato Espargaró e si è preso il quarto posto. A 5 giri dalla fine, questa la situazione: Martin, Bastianini, Bagnaia, M. Marquez, Espargaró. A due giri dalla fine, Martin è andato lungo e Bastianini ne ha approfittato per superarlo e poi tagliare per primo il traguardo. Questo l’ordine di arrivo dei primi dieci: Bastianini, Martin, Bagnaia, M. Marquez, Di Giannantonio, Espargaró, A. Marquez, Bezzecchi, Acosta, Morbidelli.