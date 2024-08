Olimpiadi, ultima partita del tennista Andy Murray prima del ritiro

L'ultimo torneo a Parigi

Ventuno anni dopo la sua prima partita da professionista e 19 da quando ha annunciato il suo talento al mondo a Wimbledon, le speranze di Murray di un canto del cigno da medaglia sono evaporate in una sconfitta per 6-2, 6-4 contro le teste di serie americane Taylor Fritz e Tommy Paul. E così si conclude una delle grandi storie sportive britanniche, con il trentasettenne che rompe gli schemi vincendo due titoli di Wimbledon e una corona degli Us Open, oltre a essere stato protagonista per il suo paese alle Olimpiadi e in Coppa Davis. La gioia di Murray ed Evans per le loro due drammatiche vittorie iniziali, salvando sette match point lungo il percorso, era stata una delle storie dei Giochi. Ma un terzo atto si è dimostrato ben oltre le loro possibilità, nonostante un'ulteriore tentativo di resistere all'inevitabile. Murray aveva annunciato sul proprio account X, pochi giorni prima dell'inizio delle Olimpiadi, che avrebbe giocato il suo "ultimo torneo" a Parigi. In campo con una protesi all'anca dal 2019, ha giocato il suo ultimo torneo di Wimbledon a inizio luglio, sempre solo in doppio, insieme al fratello Jamie. Operato di ciste spinale a giugno, è stato costretto a ritirarsi dal singolare.