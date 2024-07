EA SPORTS FC 25, Jude Bellingham sarà la star di copertina

Segnando il record di star più giovane a livello mondiale a comparire sulla copertina di un gioco di calcio EA SPORTS, Bellingham sarà presente anche come atleta di copertina per EA SPORTS FC Mobile. Scattata durante El Clásico in aprile, la copertina della Standard Edition di EA SPORTS FC 25 è stata realizzata utilizzando l'iconica immagine di Jude che posa nella sua rinomata esultanza Belligol, fatta dopo aver segnato il gol della vittoria nei minuti di recupero davanti al suo pubblico di casa al Bernabéu.

"Jude Bellingham ambassador ideale"

I più grandi nomi del calcio si sono poi riuniti sul set a Madrid per la copertina della Ultimate Edition di EA SPORTS FC 25, dove Bellingham appare insieme alla vincitrice del Pallone d'Oro Femminile Aitana Bonmatí e alle icone del calcio David Beckham, Zinedine Zidane e Gianluigi Buffon, accompagnati da 17 dei trofei calcistici più ambiti al mondo — tra cui UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, Pallone d'Oro, Premier League, LALIGA, Liga F, Serie A, Ligue 1 e molti altri — ognuno dei quali rappresenta momenti incancellabili nelle illustri carriere delle star di copertina. "Dal momento in cui si è fatto strada nella scena mondiale, Jude è stato un esempio di cosa significa dare tutto per il club. Le sue performance sia per il club che per il Paese hanno consolidato il suo status di giovane talento, con l'incredibile capacità di cambiare una partita e costruire momenti speciali per i tifosi di calcio," ha dichiarato David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FC. "Jude è l’ambassador ideale per EA SPORTS FC. È perfettamente allineato con il nostro futuro, mentre passiamo da prodotto a piattaforma, per far trascendere lo sport e creare uno scambio continuo tra calcio, cultura e intrattenimento, e siamo entusiasti di accoglierlo come la star di copertina di EA SPORTS FC di quest'anno."

In questa stagione, Bellingham è andato avanti a migliorare dopo il suo trasferimento al Real Madrid, vincendo la UEFA Champions League, LALIGA EA SPORTS e la Supercopa de España con il suo club, insieme a numerosi riconoscimenti individuali, tra cui Giocatore della Stagione di LALIGA, Rivelazione dell'Anno Laureus, nonché i Trofei Golden Boy e Kopa come miglior giocatore under 21 del mondo. Ha mantenuto quello stesso slancio a livello internazionale durante momenti decisivi, che hanno aiutato l'Inghilterra a raggiungere la finale di UEFA EURO 2024 quest'estate, confermando il suo status di star e facendogli guadagnare il suo posto sulla copertina di EA SPORTS FC 25. "Ho sempre giocato a questo videogame con mio fratello, e ho sempre pensato quanto sarebbe stato incredibile un giorno essere presente sulla copertina," ha dichiarato Jude Bellingham. "Ci sono stati così tanti giocatori memorabili sulla copertina nel corso degli anni, e sono emozionato di essere il giocatore inglese a cui è stato conferito di nuovo questo onore dal 2011. Sono veramente onorato di essere presente anche sulla copertina dell'Ultimate Edition con vere leggende del calcio del passato e del presente come Beckham, Bonmatí, Buffon e Zidane."