La Vecchia Signora ha svelato il kit home per la prossima stagione marchiato Adidas, ma senza sponsor, perché il club non ha ancora trovato un partner giudicato soddisfacente

La Juventus ha presentato la sua nuova divisa Home ma senza il nome dello sponsor sulla maglia poiché il club di Serie A è ancora alla ricerca di un nuovo partner dopo la fine di un accordo di lunga data con il marchio Jeep.

Trattative in corso

Sono in corso trattative con le parti potenzialmente interessate all'accordo, una delle quali si trova in una fase più avanzata, ha rivelato una fonte alla Reuters. Tuttavia, il club più titolato d'Italia corre il rischio di iniziare la stagione 2024/2025, il mese prossimo, senza alcuno sponsor principale sulla sua divisa, ha detto la stessa fonte, che ha voluto restare anonima a causa della delicatezza della questione.

Qualsiasi nuovo accordo sarà probabilmente meno redditizio di quello con Jeep, scaduto alla fine della scorsa stagione e che, sempre secondo la fonte, valeva circa 45 milioni di euro (49 milioni di dollari) all'anno.

Il kit home 2024/2025

Rimanendo alla parte stilistica, per quanto riguarda la nuova maglia, "Il bianco e il nero si fondono in un'audace interpretazione dal tocco cosmico, con una sottile grafica craterizzata su tutta la superficie che riflette l'inconfondibile paesaggio della superficie lunare" si legge sul sito ufficiale del club. "Celebrare le missioni lunari - il massimo simbolo dello spirito pionieristico - spiega la società in una nota - questo l'obiettivo della divisa Home 2024/25, che vuole raccontare la dedizione della Juventus a spingere i confini del possibile, la sua continua ricerca del progresso".

Per realizzarle è stata utilizzata la tecnologia HEAT.RDY, utilizzando materiali avanzati per massimizzare il flusso d'aria per mantenere i giocatori freschi, mentre la versione per i tifosi presenta tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali traspiranti o assorbenti per mantenere il corpo asciutto. Le magliette sono già acquistabili negli store ufficiali a partire da 100 euro.