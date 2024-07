MotoGp, Gp Kazakistan cancellato: si correrà due volte a Misano

Annunciata una seconda tappa del Motomondiale sul circuito italiano che, dal 20 al 22 settembre, ospiterà il Gp dell'Emilia-Romagna. Resta in calendario quello già prevista per il fine settimana del 6-8 settembre

Il Gp del Motomondiale che si sarebbe dovuto svolgere in Kazakistan, già rinviato a causa delle inondazioni dello scorso maggio, "per problemi legati alla logistica" è stato ufficialmente cancellato dalla stagione 2024. Al suo posto gli organizzatori hanno comunciato di avere introdotto una seconda gara a Misano che, dal 20 al 22 settembre, ospiterà il Gp dell'Emilia-Romagna. Resta in calendario quello già prevista per il fine settimana del 6-8 settembre.

Sconto in vista per chi assisterà a entrambe le gare

Dopo l'annuncio del detentore dei diritti, Dorna Sports, è partita la macchina organizzativa in vista del nuovo Gran premio dell'Emilia-Romagna, che andrà in scena due settimane dopo il Gran premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. Sarà previsto uno sconto del 30% per chi avrà acquistato il biglietto del primo Gp, entro il 21 luglio "Siamo molto felici di annunciare che abbiamo raggiunto l'accordo per organizzare il Gran premio dell'Emilia-Romagna a Misano. La pista è una delle classiche del calendario e offre uno spettacolo fantastico in una delle capitali di questo sport, dove la passione per la MotoGp è leggendaria. Correre poi a Misano a fine settembre è una scelta logica", ha detto Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna Sports.