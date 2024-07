Euro 2024, in corso la semifinale Spagna-Francia: risultato 2-1. LIVE

Spagnoli e francesi, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, si stanno giocando un posto in finale. De La Fuente ha schierato Navas a destra al posto dello squalificato Carvajal, Morata riferimento centrale, con Yamal e Williams ai lati. Deschamps ha puntato su Kolo Muani, con Mbappé e Dembelé. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Domani Olanda-Inghilterra

All'Allianz Arena di Monaco di Baviera sta andando in scena la prima semifinale di Euro 2024: a sfidarsi sono Spagna e Francia. Il risultato è 2-1. De La Fuente ha schierato Navas a destra al posto dello squalificato Carvajal, Morata riferimento centrale, con Yamal e Williams ai lati. Deschamps ha puntato su Kolo Muani, con Mbappé e Dembelé. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Domani, a giocarsi l’ultimo posto in finale, saranno Olanda e Inghilterra.